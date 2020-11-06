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Пенальти Селезнева помогло "Колосу" получить четвертую победу в сезоне УПЛ

Пенальти Селезнева помогло "Колосу" получить четвертую победу в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В 9-м туре УПЛ ФК "Колос" одержал выездную победу над "Днепром-1" со счетом 2:0 и вернул себе четвертую строчку в турнирной таблице, передает УНН со ссылкой на сайт победителей.

Счет в этой игре был открыт после просмотра VAR, причем арбитр встречи Виктор Копиевский отреагировал не сразу. На двадцать третьей минуте после прострела Павла Ореховского в штрафную хозяев рукой сыграл Сергей Логинов, однако рефери не заметил этот эпизод. Ковалевцы долго сигнализировали Копиевскому, однако подсказка арбитра VAR заставила главного арбитра пересмотреть видео-повтор. И после просмотра рефери показал Логинову желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый. Пенальти четко реализовал Евгений Селезнев — 0:1.

Отметим, что в начале второй половины Селезнев забил с игры — после навеса Богданова со штрафного Евгений головой переправил мяч в ворота, однако арбитр снова побежал просматривать VAR. Решение было справедливым — форвард находился в положении вне игры, поэтому его гол не был засчитан.

Но на пятьдесят восьмой минуте ковалевцы удвоили преимущество уже начисто. После подачи “Днепра-1” с углового с мячом замешкался Тейлор, и его обрезка стоила хозяевам второго пропущенного гола. Невероятный проход совершил Денис Антюх и после его паса на пустые ворота Евгению Смирному оставалось только попасть в раму — 0:2.

Заметим, что “Колос” приобретает четвертую победу в чемпионате, набирает 15 очков и возвращает себе четвертую строчку в турнирной таблице. “Днепр-1” имеет 8 баллов и 10-ю строчку.

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