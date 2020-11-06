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Пенальті Селезньова допомогло "Колосу" отримати четверту перемогу в сезоні УПЛ

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У 9-му турі УПЛ ФК "Колос" здобув виїзну перемогу над "Дніпром-1" з рахунком 2:0 та повернув собі четверту сходинку в турнірній таблиці, передає УНН з посиланням на сайт переможців.

Рахунок у цій грі було відкрито після перегляду VAR, причому арбітр зустрічі Віктор Копієвський відреагував не одразу. На 23-ій хвилині після прострілу Павла Оріховського у карний майданчик господарів рукою зіграв Сергій Логінов, проте рефері не помітив цей епізод. Ковалівці довго сигналізували Копієвському, одначе підказка арбітра VAR змусила головного арбітра передивитися відео-повтор. І після перегляду рефері показав Логінову жовту картку і призначив одинадцятиметровий. Пенальті чітко реалізував Євген Селезньов — 0:1.

Відзначимо, що на початку другої половини Селезньов забив з гри — після навісу Богданова зі штрафного Євген головою переправив м’яч у ворота, проте арбітр знову побіг переглядати VAR. Рішення було справедливим —форвард перебував у положенні поза грою, тож його гол не було зараховано.

Але на 58-ій хвилині ковалівці подвоїли перевагу вже чисто. Після подачі “Дніпра-1” з кутового з м’ячем забарився Тейлор, і його обрізка коштувала господарям другого пропущеного голу. Неймовірний прохід здійснив Денис Антюх і після його пасу на порожні ворота Євгенію Смирному залишалося лише влучити у раму — 0:2.

Зауважимо, що “Колос” здобуває четверту перемогу в чемпіонаті, набирає 15 очок та повертає собі четверту сходинку в турнірній таблиці. “Дніпро-1” має 8 балів і 10-ту сходинку.

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