Пекин обвинил США в "политических манипуляциях" из-за разоблачения секретных полицейских участков в Нью-Йорке

Что предшествовало

Власти города обвинили десятки китайских сотрудников службы безопасности в связи с кампанией по наблюдению и преследованию диссидентов в США.

Аресты Гарри Лу Цзяньвана и Чена Цзиньпина являются первыми арестами в связи с предполагаемой кампанией Китая по созданию тайных полицейских постов в странах по всему миру, заявил Бреон Пис, главный федеральный прокурор в Бруклине.

По словам Писа, двое мужчин открыли офис в китайском квартале Манхэттена в прошлом году по указанию фучжоуского отделения Министерства общественной безопасности (MPS), национальной полиции Китая, якобы для предоставления таких услуг, как продление китайских водительских прав.

Но на самом деле их основная работа заключалась в том, чтобы помочь выследить и преследовать беглых диссидентов из Китайской Народной Республики, заявили официальные лица США.

"MPS создала конкретный аванпост, неофициальный полицейский участок прямо здесь, в Нью-Йорке, для наблюдения и запугивания диссидентов и других критиков КНР в одном из самых ярких диаспорных сообществ Соединенных Штатов", - сказал Дэвид Ньюман, первый заместитель помощника генерального прокурора Министерства юстиции по вопросам национальной безопасности.

Цитата

"Китай решительно выступает против клеветы участия в политических манипуляциях и злонамеренного сочинения американской стороной так называемых транснациональных репрессий", - заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

"Мы призываем США немедленно задуматься о себе, отказаться от мышления времен Холодной войны и идеологических предубеждений, немедленно прекратить связанную с этим ошибочную практику, прекратить политические манипуляции и прекратить клеветнические атаки на Китай", - добавил он.

Контекст

Канада и несколько европейских правительств приняли жесткие меры по подобным неофициальным полицейским участкам.

В прошлом году правозащитная группа Safeguard Defenders, базирующаяся в Испании, впервые сообщила о существовании таких аванпостов по всему миру.

Они часто работают практически без каких-либо указаний на то, где они находятся, хотя официальные лица США заявили, что офис на Манхэттене посетили представители китайского консульства в Нью-Йорке.

По данным Safeguard Defenders, "полицейские участки" оказывали давление на граждан Китая, чтобы они вернулись домой для предъявления уголовных обвинений.

Канада определила и закрыла несколько неофициальных аванпостов в Монреале и других местах.

В октябре власти Нидерландов заявили, что расследуют сообщения о двух операциях китайской полиции в Амстердаме и Роттердаме.