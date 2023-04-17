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ФБР виявило секретне відділення "поліції" Китаю у Нью-Йорку

ФБР виявило секретне відділення "поліції" Китаю у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 791993 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. ФБР заарештувало двох китайських агентів, а федеральна прокуратура звинуватила десятки інших у тому, що вони змушували замовкнути і переслідували дисидентів у Сполучених Штатах, а деякі навіть керували «неоголошеною поліцейською дільницею» в Нью-Йорку. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

За словами Джона Марзуллі, представника прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка, двох людей, причетних до незаконної поліцейської операції в китайському кварталі, заарештували в понеділок і, як очікується, вони постануть перед федеральним судом у Нью-Йорку в понеділок.

Підсудні нібито керували «незадекларованою поліцейською дільницею» на Манхеттені.

Звинувачення порушено у трьох кримінальних справах. Декілька обвинувачених залишаються на волі.

Окремо ВВС інформує, що Лю Цзяньван, 61 рік, і Чен Цзіньпін, 59 років, обидва жителі Нью-Йорка, звинувачуються у змові з метою дій як агенти Китаю та в перешкоджанні правосуддю.

Цзяньван і Цзіньпін працювали разом, щоб створити першу закордонну поліцейську дільницю в Сполучених Штатах від імені Міністерства громадської безпеки Китаю, заявило Міністерство юстиції США.

За словами відомства, аванпост було закрито восени 2022 року після того, як причетним до нього стало відомо про розслідування ФБР щодо станції.

"Це судове переслідування свідчить про кричуще порушення китайським урядом суверенітету нашої країни шляхом створення секретної поліцейської дільниці в центрі Нью-Йорка", - заявив головний прокурор Брукліна Бреон Пірс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді знайдено як мінімум ще два китайські "поліцейські участки"

Додамо

Китай раніше заперечував використання станцій, називаючи їх "сервісними центрами" для громадян, які мешкають за кордоном.

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