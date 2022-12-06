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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Канаді знайдено як мінімум ще два китайські "поліцейські участки"

У Канаді знайдено як мінімум ще два китайські "поліцейські участки"

Київ • УНН

 • 1647620 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Згідно з новим звітом, опублікованим у Канаді, було виявлено щонайменше ще два китайські "поліцейські ділянки", які перебувають у віданні Пекіна, передає УНН.

Деталі

Правозахисна група Safeguard Defenders, що базується в Іспанії, повідомила у своєму звіті під назвою «Патруль і переконання», що вона також виявила десятки станцій в інших країнах.

Це на додаток до трьох інших станцій, виявлених у районі Торонто, як повідомлялося у жовтні.

Королівська канадська кінна поліція заявила у жовтні, що розслідує злочинну діяльність на дільницях. Станції використовуються для примушення китайських громадян у Канаді до повернення до Китаю, іноді для судового переслідування.

У звіті йдеться, що співробітники китайської поліцейської дільниці "переконали" близько 230 000 осіб у період з квітня 2021 року до липня 2022 року, які, за їхніми твердженнями, ховалися від правосуддя, повернутися додому до Китаю.

Тактика, яка використовується для їхнього примусу, включає позбавлення дітей підозрюваних у Китаї можливості отримати освіту та покарання родичів, повідомляє CTV News.

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Доповнення

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив канадським законодавцям у Палаті громад у листопаді, що йому відомо про втручання Китаю у справи Канади.

"Нам уже багато років відомо про постійні взаємодії представників китайського уряду з канадськими громадами, з місцевими ЗМІ, повідомленнями про незаконні китайські поліцейські ділянки", - сказав Трюдо.

Він також сказав, що порушував це питання з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20 минулого місяця.

Китайський уряд відкинув звинувачення, заявивши, що станції допомагають громадянам Китаю в таких питаннях, як продовження прав водія, оскільки багато з них не змогли повернутися до Китаю через обмеження, пов'язані з COVID.

Але Safeguard Defenders заявила, що більшість станцій було створено у 2016 році, задовго до спалахів COVID.

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