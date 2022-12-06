В Канаде найдено как минимум еще два китайских "полицейских участка"

Детали

Базирующаяся в Испании правозащитная группа Safeguard Defenders сообщила в своем отчете под названием «Патруль и убеждения», что она также обнаружила десятки станций в других странах.

Это в дополнение к трем другим станциям, обнаруженным в районе Торонто, как сообщалось в октябре.

Королевская канадская конная полиция заявила в октябре, что расследует преступную деятельность на участках. Станции используются для принуждения китайских граждан в Канаде к возвращению в Китай, иногда для судебного преследования.

В отчете говорится, что сотрудники китайского полицейского участка "убедили" около 230 000 человек в период с апреля 2021 года по июль 2022 года, которые, по их утверждениям, скрывались от правосудия, вернуться домой в Китай.

Тактика, используемая для их принуждения, включает в себя лишение детей подозреваемых в Китае возможности получить образование и наказание родственников, сообщает CTV News.

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Дополнение

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил канадским законодателям в Палате общин в ноябре, что ему известно о вмешательстве Китая в дела Канады.

"Нам уже много лет известно о постоянных взаимодействиях представителей китайского правительства с канадскими общинами, с местными СМИ, сообщениями о незаконных китайских полицейских участках", - сказал Трюдо.

Он также сказал, что поднимал этот вопрос с главой КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в прошлом месяце.

Китайское правительство отвергло обвинения, заявив, что станции помогают гражданам Китая в таких вопросах, как продление водительских прав, поскольку многие из них не смогли вернуться в Китай из-за ограничений, связанных с COVID.

Но Safeguard Defenders заявила, что большинство станций было создано в 2016 году, задолго до вспышек COVID.