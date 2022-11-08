Китай играет в "агрессивные игры" с демократией Канады – Трюдо

Контекст

Его комментарии прозвучали после того, как местная телекомпания Global News сообщила, что Пекин финансировал "тайную сеть" кандидатов в ходе недавнего голосования, и через несколько дней после того, как власти начали расследование незаконных китайских полицейских участков в районе Торонто.

Ссылаясь на неназванные источники, Global News сообщает, что представители разведки сообщили правительству Трюдо, что Китай пытается повлиять на демократический процесс или подорвать его.

В отчете утверждается, что Пекин направлял денежные переводы через депутата Онтарио и других лиц по меньшей мере 11 кандидатам на федеральных выборах и китайским оперативникам, работавшим в их предвыборных штабах.

В нем также говорится, что Пекин стремился разместить агентов в кабинетах членов парламента, чтобы влиять на политику.

Цитата

"Мы приняли значительные меры по укреплению честности наших избирательных процессов и наших систем и будем продолжать вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, против иностранного вмешательства в наши демократии и институты", - сказал Трюдо журналистам.

"К сожалению, мы видим, что страны, государственные деятели со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями", - сказал он.

Детали

В прошлом месяце Королевская конная полиция Канады заявила, что изучает сообщения о "преступной деятельности по так называемым "полицейским" участкам".

По данным правозащитной группы Safeguard Defenders, базирующейся в Испании, полицейские посты использовались китайской полицией для проведения операций на чужой территории и оказывали давление на китайских граждан, чтобы они вернулись в Китай для предъявления уголовных обвинений.