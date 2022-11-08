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Китай грає в "агресивні ігри" з демократією Канади - Трюдо

Китай грає в "агресивні ігри" з демократією Канади - Трюдо

Київ • УНН

 • 404570 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Китай грає в "агресивні ігри" з демократіями та канадськими інститутами, попередив прем'єр-міністр Джастін Трюдо після повідомлення про іноземне втручання у вибори, передає УНН з посиланням на AFP.

Контекст

Його коментарі прозвучали після того, як місцева телекомпанія Global News повідомила, що Пекін фінансував "таємну мережу" кандидатів у ході недавнього голосування, і через кілька днів після того, як влада розпочала розслідування незаконних китайських поліцейських дільниць у районі Торонто.

Посилаючись на неназвані джерела, Global News повідомляє, що представники розвідки повідомили уряд Трюдо, що Китай намагається вплинути на демократичний процес або підірвати його.

У звіті стверджується, що Пекін направляв грошові перекази через депутата Онтаріо та інших осіб щонайменше 11 кандидатам на федеральних виборах та китайським оперативникам, які працювали у їхніх передвиборчих штабах.

У ньому також йдеться про те, що Пекін прагнув розмістити агентів у кабінетах членів парламенту, щоб впливати на політику.

Цитата

"Ми вжили значних заходів для зміцнення чесності наших виборчих процесів та наших систем і продовжуватимемо вкладати кошти у боротьбу з втручанням у вибори, проти іноземного втручання у наші демократії та інститути", - сказав Трюдо журналістам.

"На жаль, ми бачимо, що країни, державні діячі з усього світу, чи то Китай, чи інші, продовжують грати в агресивні ігри з нашими інститутами, з нашими демократіями", - сказав він.

Деталі

Минулого місяця Королівська кінна поліція Канади заявила, що вивчає повідомлення про "злочинну діяльність щодо так званих "поліцейських" дільниць".

За даними правозахисної групи Safeguard Defenders, що базується в Іспанії, поліцейські пости використовувалися китайською поліцією для проведення операцій на чужій території і чинили тиск на китайських громадян, щоб вони повернулися до Китаю для пред'явлення кримінальних звинувачень.

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