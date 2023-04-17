ФБР обнаружило секретное отделение "полиции" Китая в Нью-Йорке

ukru
09:19 • 28785 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 61582 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 82654 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112364 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100384 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122261 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118968 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108313 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102283 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113230 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 79652 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102541 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111426 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 63916 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 76139 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187704 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218261 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158351 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164607 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 3600 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101816 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110753 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127039 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162270 просмотра
Актуальное
ФБР обнаружило секретное отделение "полиции" Китая в Нью-Йорке

ФБР обнаружило секретное отделение "полиции" Китая в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 791991 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. ФБР арестовало двух китайских агентов, а федеральная прокуратура обвинила десятки других в том, что они заставляли замолчать и преследовали диссидентов в Соединенных Штатах, а некоторые даже руководили «необъявленным полицейским участком» в Нью-Йорке. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

По словам Джона Марзулли, представителя прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, двух человек, причастных к незаконной полицейской операции в китайском квартале, арестовали в понедельник и, как ожидается, они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник.

Подсудимые якобы руководили «незадекларированным полицейским участком» на Манхэттене.

Обвинения возбуждены по трем уголовным делам. Несколько обвиняемых остаются на свободе.

Отдельно ВВС информирует, что Лю Цзяньван, 61 год, и Чэн Цзиньпин, 59 лет, оба жителя Нью-Йорка, обвиняются в сговоре с целью действий как агенты Китая и препятствования правосудию.

Цзяньван и Цзиньпин работали вместе, чтобы создать первый заграничный полицейский участок в Соединенных Штатах от имени Министерства общественной безопасности Китая, заявило Министерство юстиции США.

По словам ведомства, аванпост был закрыт осенью 2022 года после того, как причастным к нему стало известно о расследовании ФБР по станции.

"Это судебное преследование свидетельствует о вопиющем нарушении китайским правительством суверенитета нашей страны путем создания секретного полицейского участка в центре Нью-Йорка", - заявил главный прокурор Бруклина Бреон Пирс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде найдено как минимум еще два китайских "полицейских участка"

Добавим

Китай ранее отрицал использование станций, называя их "сервисными центрами" для граждан, проживающих за границей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы