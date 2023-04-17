ФБР обнаружило секретное отделение "полиции" Китая в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. ФБР арестовало двух китайских агентов, а федеральная прокуратура обвинила десятки других в том, что они заставляли замолчать и преследовали диссидентов в Соединенных Штатах, а некоторые даже руководили «необъявленным полицейским участком» в Нью-Йорке. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
По словам Джона Марзулли, представителя прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, двух человек, причастных к незаконной полицейской операции в китайском квартале, арестовали в понедельник и, как ожидается, они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник.
Подсудимые якобы руководили «незадекларированным полицейским участком» на Манхэттене.
Обвинения возбуждены по трем уголовным делам. Несколько обвиняемых остаются на свободе.
Отдельно ВВС информирует, что Лю Цзяньван, 61 год, и Чэн Цзиньпин, 59 лет, оба жителя Нью-Йорка, обвиняются в сговоре с целью действий как агенты Китая и препятствования правосудию.
Цзяньван и Цзиньпин работали вместе, чтобы создать первый заграничный полицейский участок в Соединенных Штатах от имени Министерства общественной безопасности Китая, заявило Министерство юстиции США.
По словам ведомства, аванпост был закрыт осенью 2022 года после того, как причастным к нему стало известно о расследовании ФБР по станции.
"Это судебное преследование свидетельствует о вопиющем нарушении китайским правительством суверенитета нашей страны путем создания секретного полицейского участка в центре Нью-Йорка", - заявил главный прокурор Бруклина Бреон Пирс.
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Добавим
Китай ранее отрицал использование станций, называя их "сервисными центрами" для граждан, проживающих за границей.