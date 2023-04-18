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Пекін звинуватив США у "політичних маніпуляціях" через викриття секретних поліцейських дільниць у Нью-Йорку

Пекін звинуватив США у "політичних маніпуляціях" через викриття секретних поліцейських дільниць у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 540575 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Китай заявив у вівторок, що за арештами двох людей, яких Сполучені Штати звинувачують у створенні несанкціонованої китайської поліцейської дільниці у Нью-Йорку, стоять «політичні маніпуляції». Про це пише AFP, передає УНН.

Що передувало

Влада міста звинуватила десятки китайських співробітників служби безпеки у зв'язку з кампанією зі спостереження та переслідування дисидентів у США.

Арешти Гаррі Лу Цзяньвана та Чена Цзіньпіна є першими арештами у зв'язку з передбачуваною кампанією Китаю зі створення таємних поліцейських постів у країнах у всьому світі, заявив Бреон Піс, головний федеральний прокурор у Брукліні.

За словами Піса, двоє чоловіків відкрили офіс у китайському кварталі Манхеттена минулого року за вказівкою фучжоуського відділення Міністерства громадської безпеки (MPS), національної поліції Китаю, нібито для надання таких послуг, як продовження китайських прав водія.

Але насправді їхня основна робота полягала в тому, щоб допомогти вистежити і переслідувати дисидентів-втікачів з Китайської Народної Республіки, заявили офіційні особи США.

"MPS створила конкретний аванпост, неофіційну поліцейську ділянку прямо тут, у Нью-Йорку, для спостереження та залякування дисидентів та інших критиків КНР в одній із найяскравіших діаспорних спільнот Сполучених Штатів", - сказав Девід Ньюман, перший заступник помічника генерального прокурора Міністерства юстиції з питань національної безпеки.

Цитата

"Китай рішуче виступає проти наклепів участі в політичних маніпуляціях і зловмисного вигадування американською стороною так званих транснаціональних репресій", - заявив журналістам офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.

"Ми закликаємо США негайно задуматися про себе, відмовитися від мислення часів Холодної війни та ідеологічних упереджень, негайно припинити пов'язану з цим помилкову практику, припинити політичні маніпуляції та припинити наклепницькі атаки на Китай", - додав він.

Контекст

Канада і кілька європейських урядів вжили жорстких заходів щодо подібних неофіційних поліцейських дільниць.

Минулого року правозахисна група Safeguard Defenders, що базується в Іспанії, вперше повідомила про існування таких аванпостів по всьому світу.

Вони часто працюють практично без будь-яких вказівок на те, де вони знаходяться, хоча офіційні особи США заявили, що офіс на Манхеттені відвідали представники китайського консульства в Нью-Йорку.

За даними Safeguard Defenders, "поліцейські дільниці" чинили тиск на громадян Китаю, щоб вони повернулися додому для пред'явлення кримінальних звинувачень.

Канада визначила та закрила кілька неофіційних аванпостів у Монреалі та інших місцях.

У жовтні влада Нідерландів заявила, що розслідує повідомлення про дві операції китайської поліції в Амстердамі і Роттердамі.

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