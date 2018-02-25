Пекин предостерегает Вашингтон от "ошибочных действий" в вопросе санкций против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Введеные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД КНР, передает УНН.
В заявлении дипломатического ведомства КНР отмечается, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга следует “немедленно прекратить”.
Решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают “ошибочными действиями”, которые могут навредить “двустороннему сотрудничеству”, говорится в заявлении МИД Китая.
В Пекине также отметили, что Китай всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний.
Как сообщал УНН, США усилят санкционный давление на КНДР, введя санкции против нескольких десятков компаний и судов. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.