Пекин предостерегает Вашингтон от "ошибочных действий" в вопросе санкций против КНДР

В заявлении дипломатического ведомства КНР отмечается, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга следует “немедленно прекратить”.

Решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают “ошибочными действиями”, которые могут навредить “двустороннему сотрудничеству”, говорится в заявлении МИД Китая.

В Пекине также отметили, что Китай всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний.

Как сообщал УНН, США усилят санкционный давление на КНДР, введя санкции против нескольких десятков компаний и судов. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.