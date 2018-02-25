Пекін застерігає Вашингтон від "помилкових дій" у питанні санкцій проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Запроваджені Вашингтоном односторонні обмежувальні заходи щодо низки судноплавних та торгових компаній зачіпають інтереси Китаю. Про це повідомляє DW з посиланням на МЗС КНР, інформує УНН.
У заяві дипломатичного відомства КНР зазначається, що оголошені мінфіном США обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб з Китаю, Тайваню, Сінгапуру та Гонконгу слід “негайно припинити”.
Рішення Білого дому щодо розширення санкцій проти північнокорейського режиму в Піднебесній вважають “помилковими діями”, котрі можуть нашкодити “двосторонній співпраці”, йдеться у заяві МЗС Китаю.
У Пекіні також зазначили, що Китай завжди в повному обсязі виконував всі резолюції Ради Безпеки ООН щодо КНДР і не допустить порушення цих рішень з боку китайських громадян чи компаній.
Як повідомляв УНН, США посилять санкційний тиск на КНДР, ввівши санкції проти кількох десятків компаній і суден. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США.