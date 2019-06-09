Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили зарубежные компании, в том числе Microsoft и Dell, о наиболее серьезные последствия их согласия подчиниться запрету Вашингтона на поставку технологий китайским компаниям. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

По их данным, предостережение было высказано на закрытых встречах, которые состоялись 4-5 июня. На них были приглашены представители многих зарубежных компаний, включая Microsoft, Dell, южнокорейских Samsung Electronics и Hynix, британской ARM.

Китайская сторона на встречах была представлена ​​Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством коммерции и Министерством промышленности и информатизации КНР. По мнению The New York Times, такой высокий уровень указывает на санкцию со стороны высшего руководства Китая.

Как объявил на брифинге 31 мая представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, Китай решил сформировать список ненадежных "иностранных компаний, организаций и лиц, не подчиняются правилам рынка, отходят от духа контракта, накладывают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям из некоммерческих соображений".

Как сообщал УНН, Минторг США с 17 мая внес компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позднее Google заявила, что возобновление для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выдано 20 мая власти США.

Напомним, Microsoft удалила продукты Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack

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