Пекін застеріг Microsoft і Dell від припинення поставок китайським фірмам

КИЇВ. 9 червня. УНН. Влада Китаю в конфіденційному порядку попередила іноземні компанії, включаючи Microsoft і Dell, про найбільш серйозні наслідки їх згоди підкоритися забороні Вашингтону на постачання технологій китайським компаніям. Про це повідомила в суботу газета The New York Times з посиланням на свої джерела, передає УНН.