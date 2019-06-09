Пекін застеріг Microsoft і Dell від припинення поставок китайським фірмам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Влада Китаю в конфіденційному порядку попередила іноземні компанії, включаючи Microsoft і Dell, про найбільш серйозні наслідки їх згоди підкоритися забороні Вашингтону на постачання технологій китайським компаніям. Про це повідомила в суботу газета The New York Times з посиланням на свої джерела, передає УНН.
За їхніми даними, застереження було висловлено на закритих зустрічах, які відбулися 4-5 червня. На них запросили представників багатьох зарубіжних компаній, включаючи Microsoft, Dell, південнокорейських Samsung Electronics і Hynix, британської ARM.
Китайська сторона на зустрічах була представлена Національною комісією з розвитку і реформ, Міністерством комерції та Міністерством промисловості і інформатизації КНР. На думку The New York Times, такий високий рівень вказує на санкцію з боку вищого керівництва Китаю.
Як оголосив на брифінгу 31 травня представник Міністерства комерції КНР Гао Фен, Китай вирішив сформувати список ненадійних "іноземних компаній, організацій і осіб, які не підкоряються правилам ринку, відходять від духу контракту, накладають ембарго або припиняють здійснювати поставки китайським компаніям з некомерційних міркувань".
Як повідомляв УНН, Мінторг США з 17 травня вніс компанію Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці. Після цього компанія Google позбавила Huawei доступу до оновлень мобільної операційної системи Android, якою оснащені смартфони її виробництва. Пізніше Google заявила, що поновлення для пристроїв Huawei будуть доступні протягом найближчих 90 днів відповідно до тимчасової ліцензією, виданою 20 травня владою США.
Нагадаємо, Microsoft видалила продукти Huawei з сайту свого хмарного сервісу Azure Stack