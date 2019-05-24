Microsoft видалила продукти Huawei з сайту свого хмарного сервісу Azure Stack

Воно звернуло увагу на те, що логотип і назва китайської компанії все ще знаходяться в списку партнерів сервісу Microsoft. При цьому з каталогу, в якому користувачі можуть подивитися, з яким обладнанням може працювати сервіс, зникла згадка про продукти Huawei. Агентство підкреслює, що китайська компанія до цього часу була одним з постачальників устаткування для Azure Stack.

Як зазначає Bloomberg, в Microsoft відмовилися прокоментувати чутки про те, що компанія може відкликати у Huawei ліцензію на використання операційної системи Windows. Представники найбільшого в світі виробника програмного забезпечення також залишили без уваги питання про те, які заходи в корпорації планують прийняти в світлі внесення Huawei владою США в чорний список.

Як стало відомо раніше, корпорація Panasonic зупиняє співпрацю з Huawei.