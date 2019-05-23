Корпорація Panasonic зупиняє співпрацю з Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Panasonic вирішила зупинити всі торгові операції з Huawei. Про це повідомляє УНН з посиланням на японське агентство Kyodo.
Таке рішення пов’язане з тим, що американська адміністрація фактично заборонила своїм підприємцям поставляти необхідні компоненти для компанії Huawei.
Panasonic займалася постачанням електронних комплектуючих китайської компанії.
Три головних японських мобільних оператора NTT Docomo, SoftBank і KDDI 22 травня оголосили, що відкладають вже запланований початок продажів нових моделей смартфонів Huawei.
Як повідомляв УНН, уряд Бразилії не відчуває побоювань щодо китайської телекомунікаційної компанії Huawei і вітає її намір активізувати діяльність на ринку країни.