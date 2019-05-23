Бразилія підтримуватиме активізацію діяльності Huawei на своєму ринку

“Вони створюють робочі місця в високотехнологічній галузі, ми вітаємо це”, — наводить газета висловлювання політика, який перебуває з візитом в КНР. За словами Моурао, він недавно приймав у себе представників компанії, які розповіли йому про плани по розширенню своєї присутності на бразильському ринку телекомунікаційного обладнання. “Huawei давно працює в Бразилії і планує збільшити інвестиції”, — підсумував він.

Huawei почала працювати в Бразилії в 2013 році, проте вже через два роки перестала ввозити сюди свої мобільні телефони, не витримавши конкуренції. Протягом останніх чотирьох років компанія продовжувала діяльність в Бразилії в інших сегментах телекомунікаційного ринку. У березні Huawei оголосила про намір повернутися на бразильський ринок апаратів стільникового зв’язку.

Як інформував УНН, мінторгівлі США внесе Huawei і ряд пов’язаних з нею компаній в чорний список.