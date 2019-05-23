Бразилія підтримуватиме активізацію діяльності Huawei на своєму ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Уряд Бразилії не відчуває побоювань щодо китайської телекомунікаційної компанії Huawei і вітає її намір активізувати діяльність на ринку країни. Про це з посиланням на віце-президента південноамериканської республіки Антоніу Гамілтона Моурао повідомила в середу газета Folha de S.Paolo, пише УНН.
“Вони створюють робочі місця в високотехнологічній галузі, ми вітаємо це”, — наводить газета висловлювання політика, який перебуває з візитом в КНР. За словами Моурао, він недавно приймав у себе представників компанії, які розповіли йому про плани по розширенню своєї присутності на бразильському ринку телекомунікаційного обладнання. “Huawei давно працює в Бразилії і планує збільшити інвестиції”, — підсумував він.
Huawei почала працювати в Бразилії в 2013 році, проте вже через два роки перестала ввозити сюди свої мобільні телефони, не витримавши конкуренції. Протягом останніх чотирьох років компанія продовжувала діяльність в Бразилії в інших сегментах телекомунікаційного ринку. У березні Huawei оголосила про намір повернутися на бразильський ринок апаратів стільникового зв’язку.
Як інформував УНН, мінторгівлі США внесе Huawei і ряд пов’язаних з нею компаній в чорний список.