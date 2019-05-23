Бразилия будет поддерживать активизацию деятельности Huawei на своем рынке

“Они создают рабочие места в высокотехнологичной отрасли, мы приветствуем это”, — приводит газета высказывание политика, находящегося с визитом в КНР. По словам Моурау, он недавно принимал у себя представителей компании, которые рассказали ему о планах по расширению своего присутствия на бразильском рынке телекоммуникационного оборудования. “Huawei давно работает в Бразилии и планирует увеличить инвестиции”, — подытожил он.

Huawei начала работать в Бразилии в 2013 году, однако уже через два года перестала ввозить сюда свои мобильные телефоны, не выдержав конкуренции. Последние четыре года компания продолжала деятельность в Бразилии в других сегментах телекоммуникационного рынка. В марте Huawei объявила о намерении вернуться на бразильский рынок аппаратов сотовой связи.

Как информировал УНН, Минторге США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список.