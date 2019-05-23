Корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37570 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 59628 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76456 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122401 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111475 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137672 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144623 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:36 • 91592 просмотра
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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 92139 просмотра
Актуальное
Корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei

Корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei

Киев  •  УНН

 • 12969 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Panasonic решила остановить все торговые операции с Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Такое решение связано с тем, что американская администрация фактически запретила своим предпринимателям поставлять необходимые компоненты для компании Huawei.

Panasonic занимался поставкой электронных комплектующих китайской компании.

Три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI 22 мая объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

Как сообщал УНН, правительство Бразилии не испытывает опасений касательно китайской телекоммуникационной компании Huawei и приветствует ее намерение активизировать деятельность на рынке страны.

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