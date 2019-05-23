Корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Panasonic решила остановить все торговые операции с Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Такое решение связано с тем, что американская администрация фактически запретила своим предпринимателям поставлять необходимые компоненты для компании Huawei.
Panasonic занимался поставкой электронных комплектующих китайской компании.
Три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI 22 мая объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.
Как сообщал УНН, правительство Бразилии не испытывает опасений касательно китайской телекоммуникационной компании Huawei и приветствует ее намерение активизировать деятельность на рынке страны.