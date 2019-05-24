Microsoft удалила продукты Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Американская корпорация Miсrosoft удалила с сайта своего облачного сервиса для обработки данных Azure Stack память о продуктах китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
Оно обратило внимание на то, что логотип и название китайской компании все еще находятся в списке партнеров сервиса Microsoft. При этом из каталога, в котором пользователи могут посмотреть, с каким оборудованием может работать сервис, пропало упоминание о продуктах Huawei. Агентство подчеркивает, что китайская компания до этого времени являлась одним из поставщиков оборудования для Azure Stack.
Как отмечает Bloomberg, в Microsoft отказались прокомментировать слухи о том, что компания может отозвать у Huawei лицензию на использование операционной системы Windows . Представители крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения также оставили без внимания вопрос о том, какие меры в корпорации планируют принять в свете внесения Huawei властями США в черный список.
Как стало известно ранее, корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei.