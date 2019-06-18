Павелко: Инфантино назвал игру украинской сборной U-20 фантастической

Он отметил, что команда показала настоящий футбольный характер.

"Я был уверен в своих ребятах и своей команде, нашей команде", - сказал Павелко.

По мнению президента УАФ, победа U-20 является главным успехом за всю историю украинского футбола.

"Сборная Украины стала лучшей на планете Земля. Это приятно. Это лучший KPI (Ключевые показатели эффективности — прим.), который может поставить себе любой тренер, игрок и функционер для того, чтобы показать, что его работа проведена не зря и он добился в ней максимальных результатов.

Мы даже не мечтали, что сможем привезти в Украину главный трофей, но наша команда, оказывается, имеет боевой характер. Приехав на чемпионат мира и почувствовав в себе силы, доказали, что наша команда лучшая, и вписали свое имя в историю", - подчеркнул он.

Павелко добавил, что качеством игры украинских футболистов были довольны многие. В частности - президенты других ассоциаций и федераций, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Он (Инфантино - ред.) сказал, что сборная Украины показала фантастическую игру. Ему понравились наши игроки и тренеры. Воспользовавшись моментом, я пригласил его в Украину. Наша страна выиграла чемпионат мира, поэтому ему было бы приятно", - подчеркнул президент УАФ.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.