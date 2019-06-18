Павелко: Інфантіно назвав гру української збірної U-20 фантастичною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився емоціями від перемоги збірної України на чемпіонаті світу U-20 у Польщі, передає УНН з посиланням на інтерв'ю функціонера спортивному порталу Tribuna.com.
Він зазначив, що команда показала справжній футбольний характер.
"Я був впевнений в своїх хлопцях і своїй команді, нашій команді", - сказав Павелко.
На думку президента УАФ, перемога U-20 є головним успіхом за всю історію українського футболу.
"Збірна України стала кращою на планеті Земля. Це приємно. Це кращий KPI (Ключові показники ефективності - прим.), який може поставити собі будь-який тренер, гравець і функціонер для того, щоб показати, що його робота проведена не дарма і він домігся в ній максимальних результатів.
Ми навіть не мріяли, що зможемо привезти в Україну головний трофей, але наша команда, виявляється, має бойовий характер. Приїхавши на чемпіонат світу і відчувши в собі сили, довели, що наша команда краща, і вписали своє ім'я в історію", - підкреслив він.
Павелко додав, що якістю гри українських футболістів були задоволені багато хто. Зокрема - президенти інших асоціацій і федерацій, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно.
"Він (Інфантіно - ред.) сказав, що збірна України показала фантастичну гру. Йому сподобалися наші гравці і тренери. Скориставшись моментом, я запросив його в Україну. Наша країна виграла чемпіонат світу, тому йому було б приємно", - наголосив президент УАФ .
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.