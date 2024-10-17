Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил об уменьшении пассажиропотока на границе Украины. В будние дни границу пересекают 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, по сравнению с 3 млн в сентябре и 4 млн летом.
Пассажиропоток на границе уменьшился, и сейчас в будние дни границу пересекают 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, в сентябре этот показатель составлял около 3 млн. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Пассажиропоток сейчас снизился, в сентябре количество пересечения границы колебалась на уровне 3 млн, сейчас тенденции к увеличению пассажиропотока нет. В будние дни границу пересекает 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, в выходные дни эта цифра может достигать 100 тысяч
По его словам, в летний период границу пересекало 4 млн человек в обоих направлениях.
Вообще 50% от всего пассажиропотока приходится именно на границу с Польшей, но значительных очередей на этом участке нет
Напомним
Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что значительного роста количества выездов из Украины не наблюдается, в частности среди юношей.
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