Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ

Пассажиропоток на границе уменьшился, и сейчас в будние дни границу пересекают 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, в сентябре этот показатель составлял около 3 млн. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Пассажиропоток сейчас снизился, в сентябре количество пересечения границы колебалась на уровне 3 млн, сейчас тенденции к увеличению пассажиропотока нет. В будние дни границу пересекает 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, в выходные дни эта цифра может достигать 100 тысяч