Блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" не происходит - ГПСУ

На пункте пропуска "Медика-Шегини" блокирование грузовых транспортных средств, о котором ранее заявляли польские фермеры, пока не происходит.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Относительно анонса польских фермеров блокировки грузовых транспортных средств по направлению пункта пропуска "Медика-Шегини", в данный момент блокировки не происходит. В общем, мы надеемся, что польские фермеры не будут блокировать движение грузовиков ни в одном пункте пропуска - рассказал Демченко.

Напомним

Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года.

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