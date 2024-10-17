Блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" не происходит - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил, что анонсированное польскими фермерами блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика-Шегини" пока не происходит. Ранее фермеры анонсировали возможную блокаду с 8 октября по конец 2024 года.
На пункте пропуска "Медика-Шегини" блокирование грузовых транспортных средств, о котором ранее заявляли польские фермеры, пока не происходит.
Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Относительно анонса польских фермеров блокировки грузовых транспортных средств по направлению пункта пропуска "Медика-Шегини", в данный момент блокировки не происходит. В общем, мы надеемся, что польские фермеры не будут блокировать движение грузовиков ни в одном пункте пропуска
Напомним
Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года.
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