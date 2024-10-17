Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" не відбувається — ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив, що анонсоване польськими фермерами блокування вантажівок на пункті пропуску "Медика-Шегині" наразі не відбувається. Раніше фермери анонсували можливу блокаду з 8 жовтня по кінець 2024 року.
На пункті пропуску "Медика-Шегині" блокування вантажних транспортних засобів, про яке раніше заявляли польські фермери, наразі не відбувається.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Щодо анонсу польських фермерів блокування вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині", в даний момент блокування не відбувається. Загалом, ми сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух вантажівок у жодному пункту пропуску
Нагадаємо
Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року.
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