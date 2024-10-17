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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" не відбувається — ДПСУ

Київ • УНН

 • 11585 перегляди

Речник ДПСУ повідомив, що анонсоване польськими фермерами блокування вантажівок на пункті пропуску "Медика-Шегині" наразі не відбувається. Раніше фермери анонсували можливу блокаду з 8 жовтня по кінець 2024 року.

Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" не відбувається — ДПСУ

На пункті пропуску "Медика-Шегині" блокування вантажних транспортних засобів, про яке раніше заявляли польські фермери, наразі не відбувається. 

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Щодо анонсу польських фермерів блокування вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині", в даний момент блокування не відбувається. Загалом, ми сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух вантажівок у жодному пункту пропуску

- розповів Демченко.

Нагадаємо 

Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року. 

На кордоні з Польщею відновив нормальну роботу пункт пропуску "Ягодин"04.10.24, 14:29 • 12658 переглядiв

Ірина Колеснік

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