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"Суттєвого збільшення на виїзд з України не фіксується": Демченко прокоментував заяву Лісового щодо масового виїзду юнаків

Київ • УНН

 • 11477 перегляди

Речник ДПСУ спростував заяву міністра освіти про масовий виїзд юнаків за кордон. За словами Демченка, значного зростання кількості виїздів з України не спостерігається, пасажиропотік залишається стабільним.

"Суттєвого збільшення на виїзд з України не фіксується": Демченко прокоментував заяву Лісового щодо масового виїзду юнаків

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що значного зростання кількості виїздів з України не спостерігається, зокрема серед юнаків. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми не ведемо статистику перетинів кордону за віком чи статтю, щоб повідомити вам такі дані. Зазначаю, що юнаки 16-17 років не обмежені в перетині кордону. В той же час, якщо говорити про загальну кількість перетинів кордону, то суттєвого збільшення на виїзд з України, як це було в 2022 році, не фіксується

- сказав Демченко.

За його словами, в цьому році і в минулому пасажиропотік коливається у відсотковому співвідношенні 50% на 50%. 

Нагадаємо

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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