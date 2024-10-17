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"Существенного увеличения на выезд из Украины не фиксируется": Демченко прокомментировал заявление Лисового о массовом выезде юношей

"Существенного увеличения на выезд из Украины не фиксируется": Демченко прокомментировал заявление Лисового о массовом выезде юношей

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:06  •  4231 просмотра

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Представитель ГПСУ опроверг заявление министра образования о массовом выезде юношей за границу. По словам Демченко, значительного роста количества выездов из Украины не наблюдается, пассажиропоток остается стабильным.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что значительного роста количества выездов из Украины не наблюдается, в частности среди юношей. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы не ведем статистику пересечений границы по возрасту или полу, чтобы сообщить вам такие данные. Отмечаю, что юноши 16-17 лет не ограничены в пересечении границы. В то же время, если говорить об общем количестве пересечений границы, то существенного увеличения на выезд из Украины, как это было в 2022 году, не фиксируется", - сказал Демченко.

По его словам, в этом году и в прошлом пассажиропоток колеблется в процентном соотношении 50% на 50%. 

Напомним

Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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