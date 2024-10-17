"Существенного увеличения на выезд из Украины не фиксируется": Демченко прокомментировал заявление Лисового о массовом выезде юношей

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что значительного роста количества выездов из Украины не наблюдается, в частности среди юношей. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы не ведем статистику пересечений границы по возрасту или полу, чтобы сообщить вам такие данные. Отмечаю, что юноши 16-17 лет не ограничены в пересечении границы. В то же время, если говорить об общем количестве пересечений границы, то существенного увеличения на выезд из Украины, как это было в 2022 году, не фиксируется", - сказал Демченко.

По его словам, в этом году и в прошлом пассажиропоток колеблется в процентном соотношении 50% на 50%.

Напомним

Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование.