Пасажиропотік на кордоні скоротився: у будні дні проходить до 85 тисяч осіб — ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про зменшення пасажиропотоку на кордоні України. У будні дні кордон перетинають 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, порівняно з 3 млн у вересні та 4 млн влітку.
Пасажиропотік на кордоні зменшився, і зараз у будні дні кордон перетинають 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, у вересні цей показник складав близько 3 млн. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Пасажиропотік зараз знизився, у вересні кількість перетину кордону коливалась на рівні 3 млн, зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, у вихідні дні ця цифра може досягати 100 тисяч
За його словами, у літній період кордон перетинало 4 млн людей в обох напрямках.
Взагалі 50% від усього пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею, але значних черг на цьому відтинку немає
Нагадаємо
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що значного зростання кількості виїздів з України не спостерігається, зокрема серед юнаків.
Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" не відбувається — ДПСУ 17.10.24, 10:19 • 11585 переглядiв