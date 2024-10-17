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Пасажиропотік на кордоні скоротився: у будні дні проходить до 85 тисяч осіб — ДПСУ

Київ • УНН

 • 39619 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про зменшення пасажиропотоку на кордоні України. У будні дні кордон перетинають 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, порівняно з 3 млн у вересні та 4 млн влітку.

Пасажиропотік на кордоні скоротився: у будні дні проходить до 85 тисяч осіб — ДПСУ

Пасажиропотік на кордоні зменшився, і зараз у будні дні кордон перетинають 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, у вересні цей показник складав близько 3 млн. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Пасажиропотік зараз знизився, у вересні кількість перетину кордону коливалась на рівні 3 млн, зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, у вихідні дні ця цифра може досягати 100 тисяч

- розповів Демченко.

За його словами, у літній період кордон перетинало 4 млн людей в обох напрямках.

Взагалі 50% від усього пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею, але значних черг на цьому відтинку немає

- додав речник ДПСУ.

Нагадаємо 

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що значного зростання кількості виїздів з України не спостерігається, зокрема серед юнаків.

Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" не відбувається — ДПСУ 17.10.24, 10:19 • 11585 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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