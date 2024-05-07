Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение на инаугурацию владимира путина, передает УНН со ссылкой на news.am.

"Я получил приглашение от президента Турции Эрдогана принять участие в инаугурации, но от президента россии владимира путина не получал", -заявил премьер Армении.

Он пояснил, что не получил приглашение от президента россии, но даже если бы получил, сегодняшний разговор (имел в виду пресс-конференцию - ред.), по его оценке, не менее важен.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", - отметил Пашинян.

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Однако Пашинян встретится с путиным завтра, 8 мая. Будут говорить об "устранении негативных нюансов в армяно-российских дружеских отношениях".

"Завтра я поеду в москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета и также проведу встречу с президентом рф.

Повестка дня россии очень разнообразна. Есть ряд накопившихся проблем, и часть этих проблем озвучивалась, в частности, для устранения негативных нюансов в армяно-российских дружеских отношениях", - сказал премьер Армении.

По его словам, будут обсуждаться вопросы как двустороннего, так и многостороннего характера. "Остальное - по итогам встречи поговорим более подробно", - сказал он.

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