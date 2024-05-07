Пашинян заявив, що путін не запросив його на інавгурацію
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не отримав запрошення від президента росії володимира путіна на інавгурацію, але зустрінеться з ним у москві 8 травня, щоб обговорити усунення негативних нюансів у дружніх вірмено-російських відносинах та інші двосторонні і багатосторонні питання.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не отримав запрошення на інавгурацію володимира путіна, передає УНН із посиланням на news.am.
"Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації, але від президента росії володимира путіна не отримува", -заявив прем'єр Вірменії.
Він пояснив, що не отримав запрошення від президента росії, але навіть якби отримав, сьогоднішня розмова (мав на увазі пресконференцію – ред.), за його оцінкою, не менш важлива.
"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", - зазначив Пашинян.
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Проте Пашинян зустрінеться із путіним завтра, 8 травня. Будуть говорити про "усунення негативних нюансів у вірмено-російських дружніх відносинах".
"Завтра я поїду домоскви, щоб головувати на засіданні Вищої Євразійської економічної ради та також проведу зустріч із президентом рф.
Порядок денний зросією дуже різноманітний. Є низка накопичених проблем, і частина цих проблем озвучувалася, зокрема, задля усунення негативних нюансів у вірмено-російських дружніх стосунках", - сказав прем'єр Вірменії.
За його словами, буде обговорено питання як двостороннього, так і багатостороннього характеру. "Решта - за підсумками зустрічі поговоримо більш докладно", - сказав він.
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог07.05.24, 16:55 • 168628 переглядiв