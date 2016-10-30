Пассажирский поезд №234 Хмельницкий-Лисичанск впервые отправился из Хмельницкого

Новый быстрый ежедневный поезд будет отправляться с 30 октября из Хмельницкого в 16:06 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 12:35. Обратно из Лисичанска отправление с 31 октября в 14:29 и прибытие в Хмельницкий на следующий день в 10:54. Расстояние в более чем 1 тыс. 100 км поезд будет преодолевать за 20 часов и 29 минут. В составе 16-ти вагонного поезда - купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет курсировать через Козятин, Киев, Гребенку, Полтаву, Харьков и Сватово.

Несмотря на то, что билеты на поезд появились несколько дней назад, их раскупили и жители Хмельницкого, и Львова, и Тернополя. Среди пассажиров немало военных.

"Для проезда в поезде приехал из Тернополя. Еду на службу в Лисичанск. Было бы неплохо, чтобы этот поезд отправлялся из Львова или Тернополя, ведь многие военные специально приехали в Хмельницкий на этот рейс", - рассказал корреспонденту УНН военный ВСУ Юрий.

Проводники поезда из Хмельницкой и Винницкой областей.

"Двадцать с лишним часов до Лисичанска и обратно так же не проблема. Мы понимаем, что пассажиров будет много. Ведь из Хмельницкого нет поездов прямого сообщения ни в Харьков, ни в Сватово. В вагонах тепло. Есть белье, чай и кофе. Мы сделаем все, чтобы пассажирам было уютно и комфортно", - сообщил проводник Виктор.

Напомним, дополнительный поезд в Ивано-Франковск назначили на следующие выходные.