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Пасажирський поїзд №234 Хмельницький–Лисичанськ вперше відправився з Хмельницького

Пасажирський поїзд №234 Хмельницький–Лисичанськ вперше відправився з Хмельницького

Київ • УНН

 • 73969 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Пасажирський поїзд №234 Хмельницький–Лисичанськ, призначений ПАТ «Укрзалізниця»,відправився сьогодні о 16:06 із Хмельницького. На численні прохання пасажирів, він виконуватиме важливу соціальну місію – єднатиме Схід і Захід нашої країни. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Новий швидкий щоденний поїзд відправлятиметься з 30 жовтня із Хмельницького о 16:06 і прибуватиме до Лисичанська наступного дня о 12:35. Зворотно з Лисичанська відправлення з 31 жовтня о 14:29 та прибуття до Хмельницького наступного дня о 10:54. Відстань у понад 1 тис. 100 км поїзд долатиме за 20 годин і 29 хвилин. У складі 16-ти вагонного поїзда — купейні та плацкартні вагони. Поїзд курсуватиме через Козятин, Київ, Гребінку, Полтаву, Харків та Сватове.

Незважаючи на те, що квитки на поїзд з'явилися декілька днів тому, їх розкупили і мешканці Хмельницького, і Львова, і Тернополя. Серед пасажирів чимало військових.

"Для проїзду у потязі приїхав з Тернополя. Їду на службу в Лисичанськ. Було б непогано, аби цей потяг відправлявся зі Львова чи Тернополя, адже чимало військових спеціально приїхали до Хмельницького на цей рейс", - розповів кореспонденту УНН військовий ЗСУ Юрій.

Провідники поїзду із Хмельницької та Вінницької областей.

"Двадцять з лишком годин до Лисичанська і назад так само не проблема. Ми розуміємо, що пасажирів буде багато. Адже з Хмельницького немає потягів прямого сполучення ані до Харкова, ані до Сватового. У вагонах тепло. Є білизна, чай і кава. Ми зробимо все, аби пасажирам було затишно і комфортно", - повідомив провідник Віктор.

Нагадаємо, додатковий поїзд до Івано-Франківська призначено на наступні вихідні.

Українські Національні Новини

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