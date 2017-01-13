Пассажирский поезд в Житомирской области столкнулся с автомобилем "Укрпочты"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Житомирской области на перегоне Пояски - Олевск пассажирский поезд сообщением "Коростень - Олевск" столкнулся с автомобилем "Укрпочты", в результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныцы.
Вчера, 12 января, в 11:20 на регулируемом переезде без дежурного поезд сообщением Коростень - Олевск применил экстренное торможение для предотвращения столкновения с автомобилем "УАЗ", предприятия "Укрпочта". Столкновения избежать не удалось.
Пострадавшему пассажиру автомобиля оказана медицинская помощь на месте работниками скорой г. Олевск. Задержка поезда составила 15 мин.
В целом на протяжении 2016 года на железнодорожных переездах и путях ПАО "Укрзализныца" зафиксировано 80 случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе 73 случая на переездах и 7 - на путях вне переездов. В результате ДТП погибли 7 человек и 29 травмированы.