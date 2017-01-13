Пасажирський поїзд на Житомирщині зіткнувся з автівкою "Укрпошти"

Вчора, 12 січня, об 11:20 на регульованому переїзді без чергового поїзд сполученням Коростень — Олевськ застосував екстрене гальмування для запобігання зіткненню з автомобілем “УАЗ”, підприємства “Укрпошта”. Зіткнення уникнути не вдалося.

Постраждалому пасажиру автомобіля надана медична допомога на місці працівниками швидкої смт Олевськ. Затримка поїзда склала 15 хв.



Загалом упродовж 2016 року на залізничних переїздах і коліях ПАТ “Укрзалізниця” зафіксовано 80 випадків дорожньо-транспортних подій, у тому числі 73 випадки на переїздах і 7 — на коліях поза переїздами. Внаслідок ДТП загинуло 7 осіб і 29 травмовано.