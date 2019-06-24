ПАСЕ отклонила срочные дебаты по "российскому шантажу" и MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила включение в повестку дня летней сессии срочных дебатов относительно наказания виновных в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 в июле 2014 года, а также относительно неуплаты членских взносов российской стороной, передает УНН, ссылаясь на заявление ПАСЕ в Twitter.
"Ассамблея только что отклонила просьбу о проведении срочных прений на тему "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы люди, сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года, предстали перед судом", - говорится в заявлении ПАСЕ.
Так, 52 члена ассамблеи проголосовали "за", 86 – "против", десять человек воздержались.
Кроме того, ассамблея отклонила просьбу о проведении срочных дебатов на тему "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов".
Ранее в ПАСЕ предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17.
Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.
Ранее Нидерландский фонд МН17 потребовал не допустить возвращения России в ПАСЕ.