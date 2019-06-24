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ПАСЕ отклонила срочные дебаты по "российскому шантажу" и MH17

Киев • УНН

 • 7100 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила включение в повестку дня летней сессии срочных дебатов относительно наказания виновных в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 в июле 2014 года, а также относительно неуплаты членских взносов российской стороной, передает УНН, ссылаясь на заявление ПАСЕ в Twitter.

ПАСЕ отклонила срочные дебаты по "российскому шантажу" и MH17

"Ассамблея только что отклонила просьбу о проведении срочных прений на тему "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы люди, сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года, предстали перед судом", - говорится в заявлении ПАСЕ.

Так, 52 члена ассамблеи проголосовали "за", 86 – "против", десять человек воздержались.

Кроме того, ассамблея отклонила просьбу о проведении срочных дебатов на тему "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов".

Ранее в ПАСЕ предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

Ранее Нидерландский фонд МН17 потребовал не допустить возвращения России в ПАСЕ.

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