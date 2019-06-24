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Нидерландский фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Нидерландский фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Нидерландский фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. Отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофы МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии.

В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

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