Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Нідерландський фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", — йдеться у повідомленні.
Фонд направив лист до ПАРЄ і закликає до дискусії. Наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії.
У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.
Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних в причетності до збивання рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.