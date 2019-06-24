В ПАСЕ запросили срочные дебаты по "российскому шантажу" и MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы делегации предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 в июле 2014 года, а также относительно неуплаты членских взносов российской стороной, передает УНН, ссылаясь на заявление ПАСЕ в Twitter.
"Сейчас (поступило - ред.) два запроса на срочные дебаты", - говорится в заявлении.
Так, по информации ассамблеи, первой запрошенной темой для срочных дебатов стало: "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".
Вторая тема: "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом".
"Ассамблея примет решение о том, что делать с этими просьбами, когда она утвердит свою окончательную повестку дня сегодня утром", - сказано в заявлении.
Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.
Ранее Нидерландский фонд МН17 потребовал не допустить возвращения России в ПАСЕ.
Напомним, накануне следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.