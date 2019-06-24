У ПАРЄ зажадали термінові дебати по "російському шантажу" і MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи делегації запропонували провести термінові дебати щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у липні 2014 року, а також щодо несплати членських внесків російською стороною, передає УНН, посилаючись на заяву ПАРЄ у Twitter.
"Зараз (надійшло - ред.) два запити на термінові дебати", - йдеться в заяві.
Так, за інформацією асамблеї, першої запитаної темою для термінових дебатів стало: "Покласти край російському шантажу: прохання до країн-членів залучити Росію до відповідальності за несплату членських внесків".
Друга тема: "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб ті, хто збив рейс MH17, постали перед судом".
"Асамблея ухвалить рішення про те, що робити з цими проханнями, коли вона затвердить свій остаточний порядк денний сьогодні вранці", - сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.
Раніше Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ.
Нагадаємо, напередодні слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.