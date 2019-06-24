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ПАРЄ відхилила термінові дебати по "російському шантажу" і MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи відхилила включення до порядку денного літньої сесії термінових дебатів щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у липні 2014 року, а також щодо несплати членських внесків російською стороною, передає УНН, посилаючись на заяву ПАРЄ у Twitter.

ПАРЄ відхилила термінові дебати по "російському шантажу" і MH17

"Асамблея щойно відхилила прохання про проведення термінових дебатів на тему "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб люди, які збили рейс MH17 17 липня 2014 року, постали перед судом", - йдеться в заяві ПАРЄ.

Так, 52 члена асамблеї проголосували "за", 86 - "проти", десять людей утрималися.

Крім того, асамблея відхилила прохання про проведення термінових дебатів на тему "Припинення російського шантажу: прохання до Комітету міністрів залучити Російську Федерацію до відповідальності за несплату членських внесків".

Раніше в ПАРЄ запропонували провести термінові дебати щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.

Раніше Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ.

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