ПАРЄ відхилила термінові дебати по "російському шантажу" і MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи відхилила включення до порядку денного літньої сесії термінових дебатів щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у липні 2014 року, а також щодо несплати членських внесків російською стороною, передає УНН, посилаючись на заяву ПАРЄ у Twitter.
"Асамблея щойно відхилила прохання про проведення термінових дебатів на тему "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб люди, які збили рейс MH17 17 липня 2014 року, постали перед судом", - йдеться в заяві ПАРЄ.
Так, 52 члена асамблеї проголосували "за", 86 - "проти", десять людей утрималися.
Крім того, асамблея відхилила прохання про проведення термінових дебатів на тему "Припинення російського шантажу: прохання до Комітету міністрів залучити Російську Федерацію до відповідальності за несплату членських внесків".
Раніше в ПАРЄ запропонували провести термінові дебати щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17.
Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.
Раніше Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ.