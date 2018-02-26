Парубий: ВР на этой неделе проголосует за постановление об обращении к международному сообществу о незаконных выборах в Крыму

“Этот вопрос находится под моим пристальным вниманием. Сейчас оно готовится комитетом, потому что есть необходимые нормы, как необходимо пройти и я думаю, что на этой неделе, но скорее всего это будет не вторник, а четверг, мы этот вопрос сможем вынести на повестку дня и я почти не сомневаюсь, что по этому вопросу будет объединение зала и оно будет без политических дебатов и дискуссий принято. Слава Богу, за вопросы, касающиеся национальной безопасности, евроинтеграции наш зал забывает о политических противостояния и голосует слаженно”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Украина направила России ноту, где выразила протест против проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, а также предостерегла от попыток организовать выборы на оккупированном Донбассе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.