Парубій: ВР цього тижня проголосує за постанову про звернення до міжнародної спільноти щодо незаконних виборів у Криму

“Це питання перебуває під моєю пильною увагою. Зараз воно готується комітетом, бо є необхідні норми, як необхідно пройти і я думаю, що цього тижня, але швидше за все це буде не вівторок, а четвер, ми це питання зможемо винести на порядок денний і я майже не маю сумніву, що по цьому питанню буде об’єднання залу і воно буде без політичних дебатів та дискусій прийнято. Слава Богу, за питання, які стосуються національної безпеки, євроінтеграції наш зал забуває про політичні протистояння і голосує злагоджено”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна надіслала Росії ноту, де висловила протест проти проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, а також застерегла від спроб організувати вибори на окупованому Донбасі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.