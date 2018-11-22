Парубий еще не подписал законопроекты о "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий все еще не подписал, законопроекты, которые касаются решения вопроса автомобилей в иностранной регистрации, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
В частности, по состоянию на 11:00, 22 ноября, последние сведения по законопроектам 8488 и 8487, касающихся внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодекс Украины, в вопросе так называемых "евроблях" до сих пор не подписаны.
"Закон принят", - говорится на сайте ВРУ.
Как сообщал УНН, спикер Андрей Парубий заявил, что Законопроекты о правилах налогообложения и штрафов за нарушение ввоз автомобилей на иностранных номерах будут отправлены на подпись Президенту Украины 21 ноября, после того, как их подпишет Андрей Парубий.
Напомним, 8 ноября, Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.
Отметим, с 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранном регистрации. Они выступают против увеличения таможенных платежей.
По состоянию на 11 часов 21 ноября во 10 областях затруднено движение из-за акций протеста.