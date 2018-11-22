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Парубій ще не підписав законопроекти щодо "євроблях"

Парубій ще не підписав законопроекти щодо "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій все ще не підписав, законопроекти, які стосуються вирішення питання автомобілів на іноземній реєстрації, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Зокрема, станом на 11:00, 22 листопада, останні відомості щодо законопроектів 8488 та 8487, які стосуються внесення змін до Податкового та Митного кодексу України, у питання так званих "євроблях" досі не підписані.

"Закон прийнято", - зазначено на сайті ВРУ.

Як повідомляв УНН, спікер Андрій Парубій заявив, що Законопроекти щодо правил оподаткування та штрафів за порушення ввезення автомобілів на іноземних номерах будуть відправлені на підпис Президенту України 21 листопада, після того, як їх підпише Андрій Парубій. 

Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

Зазначимо, з 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступають проти збільшення митних платежів.

Станом на 11 годину 21 листопада у 10 областях ускладнений рух через акції протесту.

Українські Національні Новини

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