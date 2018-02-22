Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде

"Относительно Антикоррупционного суда - во вторник будет формироваться повестка дня на эту сессию. Я планирую, что собственно Антикоррупционный суд будет включен в повестку дня сессии вместе со всеми другими законопроектами.

Если не будет общей поддержки, я буду отдельно ставить вопрос о включении закона об Антикоррупционном суде.

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Обещаю, что как только он будет включен в повестку дня сессии я дам поручение комитету безотлагательно его рассмотреть - как только это произойдет я безотлагательно поставлю его на рассмотрение парламента, мы не можем оттягивать", - сообщил Парубий.

Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должна безотлагательно рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренное программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.