Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61792 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74529 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77313 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106822 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100271 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104506 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111492 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117076 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122774 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134278 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде

Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 7892 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Парламент может включить рассмотрение законопроекта о Антикоррупционном суде в повестку дня сессии этой пленарной недели. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Относительно Антикоррупционного суда - во вторник будет формироваться повестка дня на эту сессию. Я планирую, что собственно Антикоррупционный суд будет включен в повестку дня сессии вместе со всеми другими законопроектами.

Если не будет общей поддержки, я буду отдельно ставить вопрос о включении закона об Антикоррупционном суде.

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Обещаю, что как только он будет включен в повестку дня сессии я дам поручение комитету безотлагательно его рассмотреть - как только это произойдет я безотлагательно поставлю его на рассмотрение парламента, мы не можем оттягивать", - сообщил Парубий.

Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должна безотлагательно рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренное программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.

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