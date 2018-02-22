Парубій розповів, коли ВР розгляне законопроект про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Парламент може включити розгляд законопроекту про Антикорупційний суд в порядок денний сесії цього пленарного тижня. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Стосовно Антикорупційного суду — в вівторок буде формуватися порядок денний на цю сесію. Я планую, що власне Антикорупційний суд буде включений в порядок денний сесії разом з усіма іншими законопроектами.
Якщо не буде загальної підтримки, я буду окремо ставити питання про включення закону про Антикорупційний суд.
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Обіцяю, що як тільки він буде включений у порядок денний сесії я дам доручення комітету невідкладно його розглянути — як тільки це станеться я невідкладно поставлю його на розгляд парламенту, ми не можемо відтягувати”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.