Парубий подписал закон о ВСК с нормами об импичменте

"Сегодня подписал Закон Украины №1098" О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - сообщил Парубий.



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Напомним, 6 июня, народные депутаты Украины приняли законопроект №1098 о временных следственных комиссиях, что, в том числе, нормирует вопрос импичмента, во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов .