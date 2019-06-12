Парубій підписав закон про ТСК з нормами про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис Президенту України", - повідомив Парубій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент внесе законопроект про імпічмент уже в нову Раду
Нагадаємо, 6 червня, народні депутати України ухвалили законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії, що, у тому числі, унормовує питання імпічменту, у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.