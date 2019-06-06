Президент внесе законопроект про імпічмент уже в нову Раду

"Я дуже сподіваюсь, що у нас будуть вибори 21 липня, і вже в нову каденцію Верховної Ради ми, як обіцяли, внесемо нову конституційну норму, де буде вирішено питання про зняття імунітету з усіх трьох категорій. Ми виходимо з того, що усі посадові особи в Україні повинні бути рівними за правами з кожним українцем", - зазначив Стефанчук.

За його словами, імпічмент - це процедура, яка виходить за межі суто Верховної Ради, тож для його реалізації має бути ухвалений окремий закон, який і запропонував Президент Зеленський, однак парламентарі навіть не включили його до порядку денного.

Нагадаємо, народні депутати не змогли прагматично підійти до порядку денного 4 червня, не включивши президентський законопроект щодо імпічменту.