У Зеленського прокоментували провал законопроекту про імпічмент у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати не змогли прагматично підійти до сьогоднішнього порядку денного, не включивши президентський законопроект щодо імпічменту. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Важко назвати такий підхід прагматичним, оскільки ті закони, які вимагали самі народні депутати, вони були сьогодні, грубо кажучи, провалені й не були підтримані в парламенті", - зазначив Рябошапка.
За його словами, все ж таки, Адміністрація Президента України має намір продовжити діалог із парламентарями і переконувати їх у важливості ухвалення цього та інших рішень.
При цьому, він додав, що також будуть проводити роз’яснювальну роботу із громадянами, які за певний час надаватимуть оцінку діям парламентарів під час позачергових парламентських виборів.
Нагадаємо, народні депутати не змогли включити до порядку денного сесії проект закону Президента Володимира Зеленського стосовно імпічменту. Відповідне рішення підтримав лише 101 народний депутат.